Южная Корея усиливает мониторинг за КНДР после убийства гражданина страны
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея усиливает мониторинг действий северокорейских военных, особенно вблизи напряженной морской границы, после убийства южнокорейского гражданина, сообщило в пятницу министерство обороны РК.
"Наши военные выпустили инструкцию, которая призывает к усилению готовности в связи с текущей ситуацией", - цитирует "Ренхап" заместителя пресс-секретаря министерства полковника Мун Хон Сика.
"Основное внимание уделяется тщательному круглосуточному наблюдению за действиями северокорейских военных и поддержанию твердой оборонной позиции, чтобы быстро реагировать на любые обстоятельства для предотвращения эскалации напряженности", - добавил он.
В частности, военное ведомство усилит наблюдение вблизи Северной пограничной линии (NLL), фактической межкорейской морской границы, во избежание провокаций со стороны Севера и дезертирства отдельных лиц на Юг.
"Мы будем сохранять полную боевую готовность для защиты жизни и безопасности наших людей", - заявил в свою очередь министр обороны Со Вук.
По его словам, если от КНДР будет исходить угроза в адрес южнокорейцев, Пхеньян ждет "жесткая реакция".
Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщило о том, что южнокорейский чиновник Министерства океанов и рыболовства РК был застрелен в КНДР в начале этой недели.
"Наши военные (...) требуют от Севера дать объяснение инциденту и наказать виновных", - отметили в военном ведомстве Юга.
Президент Мун Чжэ Ин назвал это убийство "шокирующим инцидентом, который нельзя терпеть ни по какой причине".
Он потребовал от Севера извиниться и наказать виновных.
Между тем, Пхеньян продолжает хранить молчание относительно инцидента.