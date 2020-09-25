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Южная Корея усиливает мониторинг за КНДР после убийства гражданина страны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея усиливает мониторинг действий северокорейских военных, особенно вблизи напряженной морской границы, после убийства южнокорейского гражданина, сообщило в пятницу министерство обороны РК.

"Наши военные выпустили инструкцию, которая призывает к усилению готовности в связи с текущей ситуацией", - цитирует "Ренхап" заместителя пресс-секретаря министерства полковника Мун Хон Сика.

"Основное внимание уделяется тщательному круглосуточному наблюдению за действиями северокорейских военных и поддержанию твердой оборонной позиции, чтобы быстро реагировать на любые обстоятельства для предотвращения эскалации напряженности", - добавил он.

В частности, военное ведомство усилит наблюдение вблизи Северной пограничной линии (NLL), фактической межкорейской морской границы, во избежание провокаций со стороны Севера и дезертирства отдельных лиц на Юг.

"Мы будем сохранять полную боевую готовность для защиты жизни и безопасности наших людей", - заявил в свою очередь министр обороны Со Вук.

По его словам, если от КНДР будет исходить угроза в адрес южнокорейцев, Пхеньян ждет "жесткая реакция".

Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщило о том, что южнокорейский чиновник Министерства океанов и рыболовства РК был застрелен в КНДР в начале этой недели.

"Наши военные (...) требуют от Севера дать объяснение инциденту и наказать виновных", - отметили в военном ведомстве Юга.

Президент Мун Чжэ Ин назвал это убийство "шокирующим инцидентом, который нельзя терпеть ни по какой причине".

Он потребовал от Севера извиниться и наказать виновных.

Между тем, Пхеньян продолжает хранить молчание относительно инцидента.

КНДР Южная Корея

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