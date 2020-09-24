В Сеуле сообщили о застреленном в КНДР чиновнике из Южной Кореи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейский чиновник был застрелен в КНДР в начале этой недели, Сеул требует объяснений и наказать виновных, сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

"Согласно анализу наших разведданных, Северная Корея обнаружила этого человека в своих водах и совершила акт жестокости, убив его и уничтожив тело", - говорится в заявлении Минобороны.

"Наши военные решительно осуждают такой акт жестокости и требуют от Севера дать объяснение и наказать виновных", - отметили в военном ведомстве Юга.

Сеул подчеркнул, что вся ответственность за инцидент лежит на Пхеньяне.

Уточняется, что речь идет о 47-летнем гражданине Республики Корея (РК), связанном с Министерством океанов и рыболовства РК, который исчез в понедельник с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо.

Это первый случай с июля 2008 года, когда в КНДР был застрелен гражданин Южной Кореи.