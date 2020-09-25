Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

Украинских пользователей "ВКонтакте" поставят на учет в полиции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На Украине пользователей соцсети "ВКонтакте" поставят на учет, и им придется иметь дело с Национальной полицией, заявил на онлайн-конференции секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что российская соцсеть в стране запрещена, ресурс не должен работать на территории Украины, однако это не соблюдается.

"Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией", - сказал Данилов.

По его словам, СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ ко "ВКонтакте" на Украине.

Люди, продолжая соцсетью пользоваться, должны понимать, что нарушают закон, заявил на этой же конференции замглавы МВД Украины Сергей Гончаров.

"ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru и бухгалтерский софт 1С запрещены на Украине с весны 2017 года по указу президента Петра Порошенко.

ВКонтакте Украина СНБО МВД Сергей Гончаров Алексей Данилов

Новости по теме

Новости

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

РФ предложила США перезагрузить отношения в сфере информационных технологий

Источник сообщил о возможном расширении санкций ЕС 28 сентября

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Грета Тунберг после перерыва пришла на пятничную акцию в Стокгольме

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС
Пандемия коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Карнавал в Рио отложили из-за коронавируса

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в августе

Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР южнокорейского чиновника

Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР южнокорейского чиновника

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Сеул усилит слежку за действиями военных КНДР после убийства своего гражданина

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');