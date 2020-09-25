Украинских пользователей "ВКонтакте" поставят на учет в полиции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На Украине пользователей соцсети "ВКонтакте" поставят на учет, и им придется иметь дело с Национальной полицией, заявил на онлайн-конференции секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что российская соцсеть в стране запрещена, ресурс не должен работать на территории Украины, однако это не соблюдается.

"Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполицией", - сказал Данилов.

По его словам, СНБО и другие государственные органы совместно с международными партнерами планируют в ближайшее время полностью закрыть доступ ко "ВКонтакте" на Украине.

Люди, продолжая соцсетью пользоваться, должны понимать, что нарушают закон, заявил на этой же конференции замглавы МВД Украины Сергей Гончаров.

"ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс", Mail.Ru и бухгалтерский софт 1С запрещены на Украине с весны 2017 года по указу президента Петра Порошенко.