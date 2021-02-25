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Украинских провайдеров обязали заблокировать РБК и 425 других ресурсов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - На Украине Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) проинформировала провайдеров, что они должны заблокировать доступ к 426 сайтам, среди которых сайт российского РБК, блогосервиса "Живой журнал" (Livejournal.com), разных СМИ.

Комиссия сослалась на решение Голосеевского суда Киева об аресте "имущественных прав интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети "Интернет" при использовании" перечисленных веб-ресурсов. Решение принято по признакам совершения преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники).

Это решение суда НКРСИ получила от департамента контрразведовательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности Службы безопасности Украины.

В перечень подпавших под блокировку доступа сайтов сайт статистики мессенджера Telegram и страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, а также ресурсы в доменах .ua, .net, .com, org, .ru, .wiki, .de, .il, .pk и других.

Министерство цифровой трансформации Украины не даст заблокировать IТ-ресурс GitHub, написал в телеграм-канале вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, скоро по этому вопросу будет опубликовано официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры.

Полиция и прокуратура подадут апелляцию на это решение Голосеевского суда, сообщил "Интерфаксу" источник в украинских правоохранительных органах. По его словам, прокуратура и Нацполиция в суд по этому поводу не обращались.

"По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР. Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию", - сказал собеседник агентства.

Украина Голосеевский суд Киев НКРСИ

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