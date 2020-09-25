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Глава МВД Франции назвал терактом нападение на людей в Париже

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что произошедшее в пятницу нападение в Париже является террористическим актом, совершенным сторонником радикального ислама.

"Несомненно, это акт исламистского терроризма", - приводит французское радио слова министра.

Дарманен также признал, что власти "недооценили угрозу (теракта - ИФ) на этой улице".

"Мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", - подчеркнул глава МВД.

По данным телеканала BFMTV, полиция в настоящее время продолжает следственные мероприятия, проводит обыски в парижском регионе. В общей сложности в рамках расследования нападения под стражей в настоящее время находятся семь человек.

Ранее в пятницу вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей на улице Николя Аппера в 11-м округе французской столицы, неподалеку от бывшей редакции французского журнала Charlie Hebdo. Подозреваемый в нападении задержан, им оказался 18-летний выходец из Пакистана.

Именно в редакции Charlie Hebdo 7 января 2015 года был совершен теракт. В результате нападения вооруженных исламистских боевиков погибли 12 человек, 11 были ранены. Главные подозреваемые в совершении террористического акта - братья Саид и Шериф Куаши - были ликвидированы 9 января французскими правоохранительными органами.

Нападение 2015 года спровоцировала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. Теракт в "Шарли Эбдо" положил начало серии нападений исламистов во Франции.

В начале сентября нынешнего года журнал повторно опубликовал карикатуры на пророка. Речь идет о 12 рисунках, изначально опубликованных датской газетой "Юлландс-Постен" в сентябре 2005 года, а затем "Шарли Эбдо" - в 2006 году. На них пророк Мухаммед, в частности, изображен с бомбой на голове вместо тюрбана. Помимо них, на главной странице была также размещена карикатура, созданная одним из убитых во время теракта художников.

Франция Париж

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