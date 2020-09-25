Молодой пакистанец признался в нападении на людей в Париже

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный французской полицией молодой мужчина признался в совершении ранее в пятницу нападения на людей близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo, сообщает телеканал BFM TV.

По его информации, этот человек заявил, что ему 18 лет и он выходец из Пакистана. Стражи порядка теперь проверяют эту информацию, так как документов у задержанного не обнаружили.

Речь идет о главном подозреваемом по данному делу. Кроме того, полицейские задержали и его возможного сообщника – мужчину 1987 года рождения.

В результате нападения ранения получили двое французских журналистов из информационного агентства Premieres Lignes. Они курили на улице, когда на них набросился человек с ножом.