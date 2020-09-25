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В Париже задержан ранивший прохожих мужчина

В Париже задержан ранивший прохожих мужчина
Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Задержан человек, ранивший в пятницу четверых человек в Париже. Об этом сообщает столичная полиция.

Нападение было совершено в 11-м округе Парижа, неподалеку от бывшей редакции французского журнала "Шарли Эбдо".

В свою очередь телеканал BFMTV ранее в пятницу сообщил, что нападение совершили двое. По его данным, двое раненых находятся в тяжелом положении.

Газета Le Figaro сообщала, что неизвестный мужчина ранил ножом четверых и скрылся.

Президент Франции Эммануэль Макрон "внимательно следит за ситуацией из Елисейского дворца", сообщила президентская канцелярия телеканалу BFMTV. Других комментариев власти пока не дают.

Франция Париж

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