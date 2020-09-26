Власти Флориды объявили об отмене всех COVID-ограничений

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Власти штата Флорида приняли решение полностью отменить все ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщила газета The Hill.

"Никаких ограничений со стороны штата больше действовать не будет", - заявил во время пресс-конференции губернатор штата Флорида Рон Десантис, отметив, что власти готовы к возможному росту числа случаев COVID-19.

Отмена ограничений касается в первую очередь баров и ресторанов, которые за период вспышки COVID-19 закрывались и открывались несколько раз. Десантис пояснил, что в случае, если органы местного самоуправление захотят ввести ограничения на количество сотрудников, которые выходят на работу на предприятиях, им необходимо будет для этого привести экономические и медицинские обоснования.

Кроме того, Десантис призвал футбольные команды начать пропускать болельщиков на свои стадионы.

В то же время губернатор признал, что коронавирус все еще остается большой проблемой. Тем не менее, по его словам, у штата "есть инструменты", чтобы контролировать инфекцию.

Флорида достигла пика распространения коронавирусной инфекции в июле. Всего на территории штата коронавирус выявили почти у 700 тыс. человек. Около 14 тыс. пациентов скончались от последствий заражения вирусом.

В пятницу в США число случаев заражения коронавирусом превысило 7 миллионов.