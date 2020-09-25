В США число заразившихся коронавирусом превысило 7 млн человек

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в США превысило 7 миллионов человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту коронавирус в США выявили у 7 005 746 американцев. Скончались среди них свыше 203 тыс. человек.

Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19.

COVID-19 в вооруженных силах США

Как сообщает Пентагон, количество заболевших коронавирусом в американских вооруженных силах составило 64 602 человека, увеличившись за две недели более чем на 11%.

По данным на пятницу, с начала пандемии заболевание выявлено у 44 529 военнослужащих, 9 956 гражданских служащих, 5 919 членов семей и 4 198 сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От COVID-19 скончались 95 человек, в том числе семь военнослужащих, 59 гражданских служащих, семь членов семей и 22 подрядчика.

При этом выздоровели свыше 43 тыс. человек, из которых более 29,7 тыс. являются военнослужащими.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - у 16 333 военнослужащих. В ВМС зафиксировано 10 043 случая заражения COVID-19, в ВВС - 6 981, в Корпусе морской пехоты - 5 583 и в Национальной гвардии - 5 242. Выявлено также еще 347 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.