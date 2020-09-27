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В МИД Белоруссии заверили в обратном эффекте вмешательства в дела страны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вмешательство во внутренние дела Белоруссии и санкции будут иметь обратный эффект, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Белоруссии будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом", - сказал он, выступая в формате видеообращения в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Вместо того, чтобы уважать этот выбор (избрание президентом Александра Лукашенко - ИФ), мы видим устремление (отдельных западных стран - ИФ) раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам "цветную революцию", мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя ", - сказал Макей.

Белоруссия ООН

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