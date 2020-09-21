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Боррель после встречи с Тихановской назвал ее способной к "настоящему руководству"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Участники Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в ходе неформального завтрака с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской выразили поддержку ее сторонникам.

"Я рад, что мы смогли встретиться со Светланой Тихановской часами ранее перед Советом, участники имели возможность встретиться с ней, и она представила отчет о событиях в Белоруссии", - сказал после встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы впечатлены мужеством белорусского народа, особенно белорусской женщины, которая демонстрирует способность к настоящему руководству", - подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС продолжит "поддерживать всеобъемлющий национальный диалог и право белорусского народа на свободные и честные выборы". "И это не может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела (Белоруссии - ИФ)", - сказал Боррель.

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О поддержке лидера белорусской оппозиции заявил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс "Мы только что провели встречу со Светланой Тихановской, она повторила, чего она ожидает от Европейского союза", - сказал Линкявичюс

Он отметил, что действия ЕС будут выражены не только в санкциях, но и в "поддержке гражданского общества, свободы СМИ".

По мнению Линкявичюса, у властей Белоруссии "нет морального права говорить от имени народа, решать что-то, подписываться под тем, что действующий президент (Александр Лукашенко - ИФ) предположительно планирует делать".

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто так же выразил поддержку Тихановской. "Утром у нас была замечательная встреча с лидером оппозиции Светланой Тихановской, ранее я встречался с ней в Вильнюсе. Важно - мы ищем пути поддержки мирных демонстраций и оппозиции, а также свободных и честных выборов в будущем в Белоруссии", - заявил Хаависто.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску в свою очередь выразил "признательность" белорусскому народу, который, несмотря ни на что, отстаивает свои права.

Поддержку белорусской оппозиции также выразили главы МИД Германии и Австрии Хайко Маас и Александр Шалленберг.

Среди главных пунктов повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник будет ситуация в Белоруссии, а в разделе "текущих дел" министры обсудят международные последствия "дела Навального".

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В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

Тихановская заявляла, что в результате применения силы в отношении протестующих как минимум семь человек погибли, десятки пропали без вести.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Белоруссии Анаис Марин в пятницу, выступая на срочных дебатах СПЧ по ситуации в Белоруссии, заявила, что после президентских выборов 9 августа в Белоруссии "незаконно арестовали" более 10 тыс. человек. Более того, по ее словам, поступило свыше 500 сообщений о пытках и "жестоком избиении" тысяч человек.

ЕС Светлана Тихановская Белоруссия Жозеп Боррель

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