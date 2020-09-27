КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить нарушения ее морских границ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея предупредила Южную в воскресенье о недопустимости нарушения ее западной морской границы в поисках тела гражданина Республики Корея, застреленного в водах КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы не можем игнорировать любое вторжение в наши территориальные воды, мы серьезно предостерегаем Южную сторону. Мы настоятельно призываем Южную сторону немедленно прекратить нарушения военной демаркационной линии, которые могут привести к эскалации напряженности", - говорится в заявлении властей КНДР, которое цитирует ЦТАК.

В сообщении агентства отмечается: "Согласно докладу Западного флота наших ВМС, Южная сторона мобилизовала многочисленные суда, включая военные корабли, для проведения акции, предположительно поисковой операции, и позволила им с 25 сентября вторгаться в наши территориальные воды. Это обуславливает проявление нами должной бдительности и может привести к еще одному ужасному инциденту".

В заявлении говорится, что Северная Корея планирует организовать собственную поисковую операцию и рассматривает возможные "процедуры" и "способы" передачи тела в случае его обнаружения.

Как сообщалось ранее, согласно данным южнокорейских военных, сотрудник министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. Южнокорейские военные считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, затем его тело было сожжено.

В Пхеньяне в свою очередь сообщили, что пограничники, действующие на западе межкорейской морской границы, произвели более 10 выстрелов в нарушителя границы, а плавсредство, которое тот использовал, было сожжено.

Южнокорейская администрация сообщила, что Сеул может потребовать от Пхеньяна проведения совместного расследования по факту убийства.

"Мы решили обратиться к Северу с требованием глубже изучить детали происшествия, а также запросить проведения совместного расследования в случае необходимости", - говорится в заявлении администрации.

В нем отмечается, что Сеул продолжит собственное расследование ввиду наличия некоторых нестыковок в интерпретации происшествия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже принес извинения народу Южной Кореи за убийство её гражданина. Пхеньян проинформировал Сеул, что Ким Чен Ын "очень сожалеет" в связи с тем, что инцидент "разочаровал" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин назвал это убийство "шокирующим инцидентом, с которым нельзя мириться ни при каких обстоятельствах".