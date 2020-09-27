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В Армении объявлено военное положение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленные к войскам личные составы призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявила непризнанная Нагорно-Карабахская республика.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана. В свою очередь азербайджанские власти назвали операцию ответом на артобстрел, который привел к гибели военнослужащих.

Поступают сообщения о раненых и убитых мирных жителях и военных с обеих сторон.

Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД РФ.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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