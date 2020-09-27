В Армении объявлено военное положение
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленные к войскам личные составы призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.
Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявила непризнанная Нагорно-Карабахская республика.
В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана. В свою очередь азербайджанские власти назвали операцию ответом на артобстрел, который привел к гибели военнослужащих.
Поступают сообщения о раненых и убитых мирных жителях и военных с обеих сторон.
Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД РФ.