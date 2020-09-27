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Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Турции заявили в воскресенье, что считают Армению ответственной за обострение обстановки в Нагорном Карабахе и обещают оказать поддержку Азербайджану.

"Решительно осуждаем провокацию Армении. Эта провокация является открытым нарушением международного права и привела к гибели гражданского населения", - цитирует агентство "Анадолу" заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции отметили, что Анкара "полностью поддерживает Азербайджан. Мы окажем поддержку Азербайджану в той форме, в которой они пожелают".

"Армения вновь показала, что она - самое серьезное препятствие на пути к миру и стабильности в регионе", - считают в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что "оккупационная Армения напала на Азербайджан, нарушив режим прекращения огня, и тем сам вновь показав, что все еще ищет провокации". "Агрессивная позиция Армении является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности на Кавказе, она должна немедленно отказаться от этой агрессии, которая разожжет регион", - сказал Акар, слова которого приводят турецкие СМИ.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана. В свою очередь азербайджанские власти объяснили проведение операции обстрелом со стороны Армении, который привел к гибели граждан Азербайджана.

Россия выражает озабоченность эскалацией ситуации на линии соприкосновения с непризнанным Нагорным Карабахом, призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, заявил в воскресенье МИД РФ.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Турция Армения Азербайджан

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