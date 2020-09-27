В Нагорном Карабахе объявили военное положение и мобилизацию

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

"Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет", - заявил Арутюнян, слова которого в воскресенье приводит пресс-служба главы НКР.

Он отметил, что Карабах является сторонником мира.

"Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана, - заявил Арутюнян. - За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана".

В воскресенье омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

Он также сообщил, что ВС Азербайджана нанесли многочисленные удары по гражданским объектам Нагорного Карабаха.

Ранее в воскресенье пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха сообщила об ожесточенных боя в зоне карабахского конфликта.

Согласно сообщению, в настоящее время "ожесточенные бои продолжаются".