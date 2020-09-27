Степанакерт заявил о контролируемой ситуации в зоне конфликта

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в зоне карабахского конфликта, где утром в воскресенье начались интенсивные бои, является контролируемой, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян.

"Ситуация на границе контролируемая. Заявления азербайджанской стороны о прорыве линии обороны и захвате населенных пунктов является абсолютной ложью", - сказал Погосян на брифинге в Степанакерте в воскресенье.

Он также отметил, что погибшие в воскресенье мирные жители - члены одной семьи, бабушка и внучка девяти лет.

Ранее в воскресенье сообщалось о гибели двух мирных жителей в непризнанной НКР и десятках раненных в результате обстрелов с азербайджанской стороны.

Пресс-служба Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщила, что армянские силы уничтожили четыре вертолета и 15 беспилотников, а также десять танков и боевых машин пехоты ВС Азербайджана. Потери Армии обороны НКР уточняются, добавили в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совбеза, что азербайджанские войска в ходе операции в зоне карабахского конфликта нанесли противнику серьезный урон.

Заседание Совбеза по ситуации на линии соприкосновения прошло и в Армении.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны.

Об эскалации карабахского конфликта стало известно в воскресенье утром.