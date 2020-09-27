В центре Минска собрались более пяти тысяч протестующих

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В центре Минска в воскресенье днем собрались более пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов начали оттеснять участников акции с проспекта Победителей.

Демонстрантов оттесняют в сторону улицы Мельникайте, где стоят автозаки. Задержаны несколько человек.

Тем временем в район стелы "Минск город-герой" подошла еще одна колонна участников акции протеста - люди собираются у гостиницы "Беларусь".

Люди не умещаются на тротуарах. Часть из них вышла на проезжую часть и перекрыла движение транспорта на проспекте Победителей. Силовики при помощи громкоговорителей просят собравшихся разойтись.

Ранее в воскресенье стало известно о других случаях задержания протестующих.

Накануне во время протестных акций в Белоруссии, по официальным данным, были задержаны 150 человек.