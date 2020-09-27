В Гомеле на акции оппозиции применили слезоточивый газ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Гомеле применили в отношении участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ и светотехнические спецсредства, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУВД Гомельского облисполкома.

"Были единичные случаи применения свето-шумовых спецсредств, - сказали в пресс-службе. - Один сотрудник ОМОНа стрелял вверх с помощью специальной ракетницы".

Кроме того, в областном ГУВД подтвердили применение слезоточивого газа. "Это также был единичный случай", - заверил собеседник агентства.

В Белоруссии полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Их победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям.