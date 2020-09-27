Милиция в воскресенье ограничит движение транспорта в Минске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Милиция в воскресенье будет ограничивать движение личного и общественного транспорта в Минске во избежание чрезвычайных происшествий, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ограничения коснутся также работы метро, сообщила Чемоданова в телеграм-канале МВД. Она отметила, что белорусская милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям.

Представитель министерства также подтвердила, что дополнительно может быть задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

Накануне в Минске прошла протестная акция. По данным МВД Белоруссии, в субботу по всей стране прошли десять акций в шести населенных пунктах. Задержаны были 150 человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.