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Пашинян призвал мировое сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт

Пашинян призвал мировое сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: Reuters

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в (карабахский - ИФ) конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию".

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"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", - сказал Пашинян, обращаясь к нации.

Он заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу. "Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха", - сказал Пашинян в обращении к народу.

По его словам, "авторитарный режим Алиева вновь объявил войну армянскому народу".

"Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне", - отметил Пашинян.

Он заявил, что армянский народ предпринимает все усилия для защиты безопасности Карабаха. "Противник несет существенные потери в технике и живой силе. Он должен понять, что на защите Арцаха стоит весь армянский народ", - сказал премьер Армении.

Он отметил также, что решение о введении военного положения в Армении и всеобщей мобилизации принято, поскольку "мы осознаем, что Азербайджан может начать военные действия в направлении границ Армении и прибегнуть к провокациям для дестабилизации ситуации в регионе".

"Обращаю внимание Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на серьезность ситуации. Ситуация может иметь необратимые последствия, выйти из границ региона и угрожать международному миру и стабильности", - сказал Пашинян.

Об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе стало известно утром в воскресенье.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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