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Алиев заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта в Карабахе является исторической задачей Азербайджана, и Баку не согласится на ее половинчатое решение, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев.

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - заявил Алиев на заседании Совета безопасности.

"Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - добавил Алиев.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу и призвал международное сообщества не дать Турции вмешаться в конфликт.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло утром в воскресенье. Азербайджан начал операцию, которую назвал ответом на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и гражданские.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах Ильхам Алиев

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