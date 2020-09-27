В результате обстрела карабахских сел ранены более 30 мирных жителей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 мирных граждан были ранены, двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян в воскресенье на брифинге.

Он также сообщил, что под обстрелом находилось около 50 населенных пунктов.

Ранее в тот же день замминистра обороны НКР Артур Саркисян сообщил журналистам, что вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики потеряла 16 человек убитыми и более 100 ранеными. При этом он сообщил, что армянские силы сбили три вертолета, 20 беспилотников, подбили 30 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана.

Между тем Минобороны Азербайджана сообщило, что военные взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг, что позволяет им контролировать дорогу Варденис - Агдара, соединяющую Карабах с Арменией.

Ранее азербайджанская сторона также сообщала о получении контроля над несколькими селами и о выдвинутом армянскому гарнизону в населенном пункте Агдер Мардакерт предложении сдать оружие. Степанакерт эти сообщения отверг.