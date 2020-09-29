СМИ Армении сообщили о гибели 9-летнего ребенка при обстрелах Карабаха

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Девятилетний ребенок погиб в карабахском городе Мартакерт в результате обстрелов со стороны Азербайджана в понедельник, сообщает Общественное телевидение Армении.

"Мать с ребенком получили огнестрельные ранения, девятилетний ребенок от полученных ранений скончался", - сообщает телеканал со ссылкой на данные медцентра Мартакерта.

Согласно сообщению, в больницу также поступила семья из пяти человек, по автомобилю которых был нанесен удар.

Очередное обострение в районе Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обмениваются обвинениями. Есть информация о погибших со всех сторон конфликта как среди военных, так и среди мирных жителей.