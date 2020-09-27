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Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Карабахом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в результате военной операции на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг, сообщает Минобороны республики.

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Это позволило азербайджанским военным взять под огневой контроль дорогу Варденис - Агдара, соединяющую Карабах с Арменией, отмечает военное ведомство. По данным Минобороны, тем самым будет пресечена транспортировка дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в направлении районов Кельбаджар и Агдара в Карабахе.

"Бои еще продолжаются", - заявляет Минобороны.

Ранее азербайджанская сторона также сообщала о получении контроля над несколькими селами и о выдвинутом армянскому гарнизону в населенном пункте Агдер Мардакерт предложении сдать оружие. Степанакерт эти сообщения отверг.

Эскалация карабахского конфликта произошла утром, когда Азербайджан начал военную операцию, объяснив свои действия провокацией со стороны Армении.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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