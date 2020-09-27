Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Карабахом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в результате военной операции на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг, сообщает Минобороны республики.

Это позволило азербайджанским военным взять под огневой контроль дорогу Варденис - Агдара, соединяющую Карабах с Арменией, отмечает военное ведомство. По данным Минобороны, тем самым будет пресечена транспортировка дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в направлении районов Кельбаджар и Агдара в Карабахе.

"Бои еще продолжаются", - заявляет Минобороны.

Ранее азербайджанская сторона также сообщала о получении контроля над несколькими селами и о выдвинутом армянскому гарнизону в населенном пункте Агдер Мардакерт предложении сдать оружие. Степанакерт эти сообщения отверг.

Эскалация карабахского конфликта произошла утром, когда Азербайджан начал военную операцию, объяснив свои действия провокацией со стороны Армении.