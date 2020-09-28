Минобороны Азербайджана назвало потери противника в Карабахе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявляет, что Армения в ходе боев в воскресенье на линии соприкосновения в Карабахе потеряла более 550 убитыми.

"Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК "ОСА", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.

В Минобороны Армении в свою очередь приводят данные о потерях с азербайджанской стороны.

"По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в воскресенье.

"По уточненным данным, (...) уничтожено четыре вертолета, 27 беспилотников, в том числе ударные, 33 танка и БМП, две инженерных бронетехники", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.