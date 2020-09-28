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Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H. Это самолеты находились в Европе с августа и могут нести ядерное оружие. Они совершили учебные полеты, в том числе у границ России.

– Минобороны Азербайджана назвало потери противника в Карабахе. Азербайджанская сторона сообщила более чем о 500 погибших. В Армении говорят о потерях Азербайджана в 200 человек.

– Глава НКР сообщил об использовании Азербайджаном турецкого оружия. По его словам, это современное оружие. Он заявил, что с НКР воюет еще и Турция.

– Швейцарцы не поддержали ограничения на работу для граждан ЕС. Более 60% граждан проголосовали за сохранение условий для граждан Евросоюза. Это не первая попытка швейцарских консерваторов сохранить рабочие места для местных жителей.

– "Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу. Единственный гол забил Федор Смолов. ЦСКА доиграл матч в меньшинстве.

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