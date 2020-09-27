Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, временно находившаяся на передовой европейской авиабазе в Великобритании, вернулась в США, сообщили ВВС Соединенных Штатов.

"Миссия завершена", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Интерфакс", 22 августа на авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. За время пребывание в Европе они совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, в том числе у западных и южных границ России.

По имеющимся данным, на постоянное место базирование на авиабазу Майнот в штате Северная Дакота из Англии вернулись пять B-52H. Еще один проходит ремонт на базе в Фэрфорде в Англии. По сообщению британских СМИ, после последней миссии американских бомбардировщиков в воздушном пространстве над Прибалтикой на одном из самолетов с бортовым номером 60-0029 при возвращении на базу возникли технические неполадки. В течение около полутора часов он кружил в районе базы в Фэрфорд в Англии, вырабатывая топливо перед посадкой.

США B-52 Европа НАТО

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения опровергла заявления Азербайджана о взятии под контроль дороги в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении заявили об участии наемников в боях на стороне Азербайджана

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении заявило о гибели 200 солдат противника в Карабахе

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Карабахом

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

Выборы в США - 2020

Трамп призвал Байдена до дебатов сдать тест на запрещенные препараты

Трамп призвал Байдена до дебатов сдать тест на запрещенные препараты
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане с понедельника введут военное положение

В Азербайджане с понедельника введут военное положение

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии

Более ста человек задержаны на акциях протеста в Белоруссии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР сообщили о гибели в воскресенье 16 военных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');