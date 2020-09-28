Президент Азербайджана подписал распоряжение о частичной мобилизации

Архивное фото Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник объявил о частичной мобилизации. Текст соответствующего распоряжения Алиева опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением, Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

Ранее на всей территории Азербайджана было введено военное положение.

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, была начата "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР также объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Интенсивные бои велись в зоне карабахского конфликта на северном, северо-восточном и южном направлениях. В понедельник военные действия продолжаются.