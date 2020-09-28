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Президент Азербайджана подписал распоряжение о частичной мобилизации

Президент Азербайджана подписал распоряжение о частичной мобилизации
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник объявил о частичной мобилизации. Текст соответствующего распоряжения Алиева опубликован на сайте главы государства.

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В соответствии с распоряжением, Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

Ранее на всей территории Азербайджана было введено военное положение.

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, была начата "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР также объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Интенсивные бои велись в зоне карабахского конфликта на северном, северо-восточном и южном направлениях. В понедельник военные действия продолжаются.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Ильхам Алиев

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