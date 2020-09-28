Российский МИД заявил об особой опасности обострения в Карабахе

Россия готова сотрудничать с США в рамках Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь урегулированию конфликта

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Последнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе представляет особую опасность, стороны впервые с 2016 года начали применять тяжелые вооружения, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он выразил надежду, что урегулировать конфликт поможет сотрудничество внутри Минской группы ОБСЕ, которое успешно развивается.

"Призываем всех игроков, внешних и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики, - сказал Руденко. - Сейчас важно быть максимально аккуратными, осторожными, с тем чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров".

Дипломат отметил, что Госдепартамент США по ситуации в Карабахе "сказал примерно то же, что и все основные игроки". По его словам, Россия будет работать с США в рамках Минской группы ОБСЕ по этой ситуации.

Комментировать сообщения СМИ о том, будто бы на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, замминистра отказался.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной "контрнаступательной" операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации. В то же утро премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.