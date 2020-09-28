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Российский МИД заявил об особой опасности обострения в Карабахе

Россия готова сотрудничать с США в рамках Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь урегулированию конфликта

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Последнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе представляет особую опасность, стороны впервые с 2016 года начали применять тяжелые вооружения, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Он выразил надежду, что урегулировать конфликт поможет сотрудничество внутри Минской группы ОБСЕ, которое успешно развивается.

"Призываем всех игроков, внешних и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе в плане риторики, - сказал Руденко. - Сейчас важно быть максимально аккуратными, осторожными, с тем чтобы незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров".

Дипломат отметил, что Госдепартамент США по ситуации в Карабахе "сказал примерно то же, что и все основные игроки". По его словам, Россия будет работать с США в рамках Минской группы ОБСЕ по этой ситуации.

Комментировать сообщения СМИ о том, будто бы на стороне Азербайджана воюют наемники из Сирии, замминистра отказался.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной "контрнаступательной" операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации. В то же утро премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Андрей Руденко МИД Армения Азербайджан ОБСЕ США Госдепартамент НКР Нагорный Карабах

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