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В Азербайджане заявили об убитых в Карабахе армянах-наемниках из Сирии

В Азербайджане заявили об убитых в Карабахе армянах-наемниках из Сирии
Нагорный Карабах. Обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении.
Фото: Министерство обороны Армении/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан располагает информацией о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

"Согласно полученным разведданным, среди уничтоженных врагов имеется большое число этнических армян-наемников из Сирии и различных стран Ближнего Востока. Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном", - сказал Дяргахлы, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

Он отметил, что армянская сторона несет значительные потери в живой силе в ходе боев с азербайджанской армией.

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Между тем, по данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тысяч боевиков из северных районов Сирии.

"Это переброска боевиков - военная разведка неоднократно заявляла о том, что чартерными рейсами они попадают в аэропорты Нахичевана, Азербайджана. Около 4 тысяч боевиков с оккупированных Турцией территорий на севере Сирии", - заявил в понедельник посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В свою очередь в МИД РФ отказались комментировать информацию об участии сирийских наемников в конфликте в Нагорном Карабахе. "Не можем это комментировать", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах Армения Сирия

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