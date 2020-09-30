МИД РФ призвал помешать переброске боевиков в зону карабахского конфликта

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта перебрасывают незаконные вооруженные формирования из Сирии и Ливии. Москва призывает заинтересованные государства принять меры по недопущению участия иностранных наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона.

"По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

На Смоленской площади отметили, что в Москве глубоко озабочены этими процессами, "которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона".

"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", - подчеркнули в МИД РФ.

Обострение карабахского конфликта произошло утром 27 сентября. Азербайджан начал операцию, назвав ее ответом на обстрел со стороны Армении. Между тем армянская сторона расценила действия азербайджанских военных как объявление войны.

Минобороны Армении заявляет, что в боях азербайджанскую армию поддерживают турецкие беспилотники и истребители. В свою очередь Азербайджан сообщал об этнических армянах - наемниках из Сирии среди убитых в боях.