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Трамп хотел участвовать в выборах-2016 в тандеме с дочерью Иванкой

Трамп хотел участвовать в выборах-2016 в тандеме с дочерью Иванкой
Иванка Трамп
Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность участия в выборах 2016 года в тандеме со своей дочерью Иванкой Трамп, а не с Майком Пенсом, пишет в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на книгу бывшего члена предвыборной команды американского лидера.

"Трамп неоднократно обсуждал с советниками идею выдвижения его дочери Иванки кандидатом в вице-президенты в 2016 году", - написал в своей книге Рик Гейтс, который был заместителем главы предвыборного штаба Трампа на прошлых выборах в США.

Согласно воспоминаниям Гейтса, во время такого обсуждения Трамп как-то сказал: "Я думаю, что это должна быть Иванка. Что вы думаете об Иванке как о вице-президенте?". Автор отметил, что после этого вопроса в комнате повисла тишина.

"Она умна, красива, люди будут любить ее", - продолжил Трамп, чьи слова приводит в своих мемуарах Гейтс.

Ожидается, что книга Гейтса поступит в продажу 13 октября.

Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года. Трамп ранее объявил, что намерен идти на выборы в тандеме со своим нынешнем вице-президентом Майком Пенсом.

Вице-президент США избирается вместе с президентом. У каждого кандидата на пост главы государства есть свой кандидат на эту должность.

США Дональд Трамп Иванка Трамп Рик Гейтс

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