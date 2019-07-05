Поиск

Трамп вступился за дочь Иванку, ставшую героиней мемов из-за активности на G20

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его дочь и советница Иванка Трамп прекрасно справилась со своими обязанностями в ходе поездки на саммит "группы двадцати" в Осаку.

По его мнению, "она прекрасно выполнила свою работу" и "понравилась иностранным лидерам". Так Трамп ответил на критику в адрес своей дочери со стороны СМИ и соцсетей после саммита G20.

Ранее некоторые западные СМИ раскритиковали присутствие Иванки Трамп на встречах с мировыми лидерами на полях G20.

В частности, на одной из видеозаписей видно, что Иванка Трамп сделала несколько комментариев в ходе частной беседы президента Франции Эммануэля Макрона, британского премьера Терезы Мэй и на тот момент главы МВФ Кристин Лагард. Многие СМИ сочли этот шаг со стороны дочери американского лидера неуместным.

В интернете появилось много мемов с изображением Иванки Трамп. Кроме того, журналистка издания The Daily Beast Эрин Райан запустила целый флешмоб в твиттере с хэштегом #UnwantedIvanka. Идея состоит в том, чтобы публиковать фотографии значимых исторических и культурных событий, вставляя в них посредством графического редактора изображения дочери Трампа.

Так, пользователи, например, "поместили" ее на Ялтинскую конференцию...

...а также на подписание Декларации о независимости США.

Саммит G20 состоялся 28-29 июня в японской Осаке.

США Дональд Трамп G20

Новости

Задержанные в Ливии россияне занимались социологическими исследованиями

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей Донбасса

Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей Донбасса

Британский телеканал обнаружил вероятную видеозапись с Бэнкси

Спутник "Метеор-М" отделился от разгонного блока и вышел на орбиту

Летние Олимпийские игры-2016

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени "Союза"

ООН обвинила власти Венесуэлы в использовании "эскадронов смерти"

ООН обвинила власти Венесуэлы в использовании "эскадронов смерти"

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июля

Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');