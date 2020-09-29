Трамп опроверг сообщения о желании идти на выборы-2016 вместе с дочкой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он рассматривал возможность участия в выборах 2016 года в тандеме со своей дочерью Иванкой Трамп, а не с Майком Пенсом.

"Сообщающий фейковые новости телеканал CNN передает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка участвовала со мной в выборах 2016 года в качестве вице-президента", - написал Трамп в твиттере во вторник.

"Неправда, и абсолютно смехотворно", - отметил американский лидер. Он добавил, что те, кто сообщает об этом, - "больные люди".

Накануне, 28 сентября, ряд СМИ со ссылкой на книгу бывшего члена предвыборной команды Трампа сообщил, что американский лидер неоднократно обсуждал возможность участия в выборах 2016 года в тандеме со своей дочерью Иванкой Трамп.

Согласно воспоминаниям Рика Гейтса, который был заместителем главы предвыборного штаба Трампа на прошлых выборах в США, во время такого обсуждения политик как-то сказал: "Я думаю, что это должна быть Иванка. Что вы думаете об Иванке как о вице-президенте?". Автор отметил, что после этого вопроса в комнате наступила тишина.

"Она умна, красива, люди будут любить ее", - продолжил Трамп, чьи слова приводит в своих мемуарах Гейтс.

Ожидается, что книга Гейтса поступит в продажу 13 октября 2020 года.

Очередные президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года. Трамп ранее объявил, что намерен идти на выборы в тандеме с нынешним вице-президентом Майком Пенсом.

Вице-президент США избирается вместе с президентом. У каждого кандидата на пост главы государства есть свой кандидат на эту должность.