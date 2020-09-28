Uber вернул право на работу сервиса такси в Лондоне

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Суд вернул Uber Technologies лицензию на работу сервиса такси в Лондоне. По мнению суда, несмотря на проблемы в прошлом, сейчас операции Uber соответствуют необходимым требованиям, заявил представитель Транспортного управления Лондона (Transport for London, TfL).

Новая лицензия выдана Uber сроком на 18 месяцев, сообщает агентство Bloomberg.

Судья магистратского суда Лондона Тан Икрам, рассматривавший дело Uber, заявил, что хотя у компании нет "отличной репутации", он видит происходящие улучшения.

"Я удовлетворен тем, что они делают то, чего можно ожидать от разумного бизнеса в их секторе, и, возможно, даже больше", - отметил он.

В TfL предупредили, что продолжат "внимательно следить за операциями Uber", с учетом "серьезных прошлых нарушений", допущенных компанией.

Суд предписал Uber оплатить юридические расходы TfL в размере 374,770 тыс. фунтов стерлингов ($483,4 тыс.) в течение 28 дней.

Стив МакНамара, глава ассоциации лицензированных водителей такси, представляющей водителей традиционных для Лондона черных кэбов, назвал решение суда "бедствием" для британской столицы, отметив, что Uber "не раз демонстрировала, что не заслуживает доверия в плане безопасности жителей Лондона, водителей компании и других участников дорожного движения".

В ноябре прошлого года TfL отказалось продлить лицензию Uber, поскольку компания не смогла полностью развеять опасения регулятора, связанные с использованием ее приложения неавторизованными водителями.

Uber обжаловала решение TfL и получила возможность продолжать работу в Лондоне на время судебных разбирательств.

Регулятор выявил не менее 14 тыс. случаев, когда водители, не имеющие лицензии или лишенные ее, получали доступ к аккаунтам авторизованных водителей Uber, и соответственно, могли перевозить пассажиров. Уязвимость в приложении Uber позволяла сторонним людям загружать свои фотографии в аккаунты авторизованных водителей, отмечают в TfL.

Несмотря на утверждение Uber о том, что эта проблема была решена, TfL в ноябре приняло решение провести проверку на предмет наличия других уязвимостей в приложении Uber.

У Uber в Лондоне отозвали лицензию в 2017 году, и с тех пор компания работала в британской столице по временным лицензиям и судилась за право работать на постоянной основе. Лондон является одним из ключевых городов для Uber за пределами США, в британской столице компания работает с примерно 45 000 лицензированных водителей.

Котировки Uber подскочили на 5,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.