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Власти Лондона отказали Uber в новой лицензии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси Uber Technologies Inc., что ставит под угрозу его дальнейшую работу в британской столице.

Компания может обжаловать решение регулятора в течение 21 дня, отмечают в TfL. Uber сможет продолжать работу в Лондоне до тех пор, пока решение транспортного управления будет утверждаться судом.

Лицензия Uber была отозвана в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности пассажиров, однако после этого Uber продолжал предоставлять свои услуги, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL. Uber работает по временной лицензии, срок действия которой истекает в понедельник, 25 ноября.

Лондон является одним из ключевых рынков для Uber, в британской столице компания работает с порядка 45 тыс. лицензированных водителей компании.

Акции Uber теряют в цене 6,5% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Uber Лондон Великобритания

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