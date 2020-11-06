Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 680 103+589 413

Uber зафиксировала крупный убыток в III квартале

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вновь зафиксировала квартальный убыток, однако выручка компании превзошла прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Uber, чистый убыток в июле-сентябре составил $1,09 млрд, или $0,62 на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $0,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания зафиксирует квартальный убыток в размере $0,6 на акцию.

Выручка Uber снизилась на 18%, до $3,13 млрд при среднем прогнозе рынка в $3,07 млрд.

В миреИзбиратели Калифорнии поддержали право Uber и Lyft не нанимать водителейЧитать подробнее

Число ежемесячно активных пользователей платформ Uber в минувшем квартале уменьшилось на 24%, до 78 млн.

Совокупный объем заказов компании сократился на 10%, до $17,75 млрд.

Спрос на услуги такси в период пандемии коронавирусной инфекции снизился и компании пришлось сократить рабочие места, чтобы уменьшить расходы. В то же время спрос на услуги доставки резко вырос.

Совокупный объем заказов сервиса такси упал на 53%, до $5,9 млрд, сервиса доставки - взлетел более чем в два раза, до $8,6 млрд, логистического подразделения Uber Freight - увеличился на 30%, до $223 млн.

Выручка Uber в США и Канаде в июле-сентябре упала на 30%, до $1,7 млрд, в Латинской Америке - на 39%, до $320 млн, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) - выросла на 20%, до $641 млн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 43%, до $494 млн.

Акции Uber подешевели на 1,9% на дополнительных торгах в четверг после опубликования отчетности. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 41% и составляет $71,8 млрд.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

Uber

Новости по теме

Новости

ЦБ начал обсуждение концепции образовательного инвестиционного счета

Экс-замглавы Минтранса стал владельцем "Калашникова"

Экс-замглавы Минтранса стал владельцем "Калашникова"

Нефть Brent подешевела до $39,85 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

Количество трудовых мигрантов в России за год уменьшилось почти на четверть

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро

Рубль вечером продолжил существенно дорожать к доллару и евро

"ЛУКОЙЛ" сократил рабочее время для части сотрудников

"ЛУКОЙЛ" сократил рабочее время для части сотрудников

Пилотам "Аэрофлота" сократят зарплаты после изменений системы оплаты

Пилотам "Аэрофлота" сократят зарплаты после изменений системы оплаты

Чиновники отметили снижение заработков таксистов в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');