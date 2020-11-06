Uber зафиксировала крупный убыток в III квартале

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вновь зафиксировала квартальный убыток, однако выручка компании превзошла прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе Uber, чистый убыток в июле-сентябре составил $1,09 млрд, или $0,62 на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или $0,68 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания зафиксирует квартальный убыток в размере $0,6 на акцию.

Выручка Uber снизилась на 18%, до $3,13 млрд при среднем прогнозе рынка в $3,07 млрд.

Число ежемесячно активных пользователей платформ Uber в минувшем квартале уменьшилось на 24%, до 78 млн.

Совокупный объем заказов компании сократился на 10%, до $17,75 млрд.

Спрос на услуги такси в период пандемии коронавирусной инфекции снизился и компании пришлось сократить рабочие места, чтобы уменьшить расходы. В то же время спрос на услуги доставки резко вырос.

Совокупный объем заказов сервиса такси упал на 53%, до $5,9 млрд, сервиса доставки - взлетел более чем в два раза, до $8,6 млрд, логистического подразделения Uber Freight - увеличился на 30%, до $223 млн.

Выручка Uber в США и Канаде в июле-сентябре упала на 30%, до $1,7 млрд, в Латинской Америке - на 39%, до $320 млн, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) - выросла на 20%, до $641 млн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 43%, до $494 млн.

Акции Uber подешевели на 1,9% на дополнительных торгах в четверг после опубликования отчетности. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 41% и составляет $71,8 млрд.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.