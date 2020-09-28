Министр обороны Армении прибыл на командный пункт армии обороны НКР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Армении Давид Тоноян находится в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

Как сообщила пресс-служба Минобороны НКР, Тоноян вместе с президентом Карабаха Араиком Арутюняном посетил командный пункт армии обороны НКР, где ознакомился с ситуацией на линии фронта с Азербайджаном.

Командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян заявил, что ситуация полностью контролируется, а также "созданы хорошие возможности для дальнейшего развития зафиксированных успехов", - сказали в пресс-службе.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По утверждению ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, идет мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.