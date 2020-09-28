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Баку и Ереван обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана заявило, что утром 28 сентября Вооруженные силы Армении начали обстрел азербайджанского города Тертер.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военное ведомство "в последний раз" предупредило противника об адекватных ответных мерах.

Министерство также заявило, что при предотвращении активных боевых операций противника были уничтожены два армянских танка.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ночью в зоне карабахского конфликта бои продолжались с разной степенью интенсивности.

"С раннего утра противник возобновил наступательные действия, применяя артиллерийские средства, бронетехнику, тяжелую огнеметную систему "ТОС"", - написала Степанян в фейсбуке.

По ее словам, подразделения армянских Вооруженных сил предпринимают соответствующие меры и "противник понес многочисленные потери в живой силе и технике".

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о возврате ряда боевых позиций, утерянных в минувшее воскресенье в боях с азербайджанской армией.

"В течение всей ночи на северном, северо-восточном и южном направлениях линии фронта продолжались интенсивные боевые действия. В результате предпринятого подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха контрнаступления азербайджанская сторона понесла значительные потери в живой силе и военной технике, Армия обороны вернула потерянные ранее ряд позиций", - сообщила пресс-служба ведомства утром в понедельник.

Баку 27 сентября утром заявил о начале военной "контрнаступательной" операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Азербайджанская сторона сообщала о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, армянская сторона эти сообщения опровергала. В воскресенье секретарь Совбеза НКР Самвел Бабаян сообщал, что "с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления".

В ночь на 28 сентября Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых. В Ереване это отрицают.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан НКР Нагорный Карабах Тертер Никол Пашинян Самвел Бабаян

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