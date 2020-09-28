Баку и Ереван обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана заявило, что утром 28 сентября Вооруженные силы Армении начали обстрел азербайджанского города Тертер.

Военное ведомство "в последний раз" предупредило противника об адекватных ответных мерах.

Министерство также заявило, что при предотвращении активных боевых операций противника были уничтожены два армянских танка.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ночью в зоне карабахского конфликта бои продолжались с разной степенью интенсивности.

"С раннего утра противник возобновил наступательные действия, применяя артиллерийские средства, бронетехнику, тяжелую огнеметную систему "ТОС"", - написала Степанян в фейсбуке.

По ее словам, подразделения армянских Вооруженных сил предпринимают соответствующие меры и "противник понес многочисленные потери в живой силе и технике".

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило о возврате ряда боевых позиций, утерянных в минувшее воскресенье в боях с азербайджанской армией.

"В течение всей ночи на северном, северо-восточном и южном направлениях линии фронта продолжались интенсивные боевые действия. В результате предпринятого подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха контрнаступления азербайджанская сторона понесла значительные потери в живой силе и военной технике, Армия обороны вернула потерянные ранее ряд позиций", - сообщила пресс-служба ведомства утром в понедельник.

Баку 27 сентября утром заявил о начале военной "контрнаступательной" операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации с армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Азербайджанская сторона сообщала о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, армянская сторона эти сообщения опровергала. В воскресенье секретарь Совбеза НКР Самвел Бабаян сообщал, что "с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления".

В ночь на 28 сентября Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых. В Ереване это отрицают.