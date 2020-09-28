В КС оппозиции заявили, что отъезд Алексиевич в ФРГ планировался давно

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Отъезд лауреата Нобелевской премии, члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светланы Алексиевич планировался давно, но откладывался из-за ситуации с коронавирусом.

"Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС", - сообщили в пресс-службе КС по поводу отъезда Алексиевич в понедельник.

О том, что Алексиевич уехала в Германию, сообщили ранее в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на ее помощницу.

"Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - сообщила помощница писательницы порталу tut.by. При этом помощница опровергла предположение о том, что Алексиевич уехала из Белоруссии насовсем.

Алексиевич оставалась единственным из семи членов президиума КС оппозиции, кого не задержали или заставили покинуть страну после того, как был основан оппозиционный совет. Его создание инициировал избирательный штаб бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. В совет вошли видные общественные деятели и эксперты.