Алексиевич отказалась считать свой отъезд из Белоруссии эмиграцией

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич пока не расценивает свою поездку в Европу как эмиграцию, однако опасается, что ей не позволят вернуться в страну.

"Пока что я не считаю, что уехала в эмиграцию", - сказала она на пресс-конференции фестиваля Taormina Book, уточнив, что целью ее поездки в Европу было посещение ряда мероприятий, а также врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает", - отметила Алексиевич. "Но я все-таки попробую жить дома", - добавила писательница.

Она напомнила, что большинство членов президиума КС в настоящее время находятся за пределами Белоруссии либо под арестом. Ее также вызывали на допрос в СК, "и тоже хотели арестовать", полагает Алексиевич. Однако тогда ее в какой-то степени защитило положение нобелевского лауреата, мнение гражданского общества и дипкорпус.

В то же время, считает писательница, "рано или поздно" власти Белоруссии снова предприняли бы попытку арестовать ее.

"Это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. (...) Никто из нас еще недавно не мог бы в это поверить", - заметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей, в частности, не только конкретных лиц, но и членов их семей.

Как сообщалось, 28 сентября Алексиевич уехала в Германию. В пресс-службе Координационного совета белорусской оппозиции сказали, что ее отъезд планировался давно, но откладывался из-за ситуации с коронавирусом.

Светлана Алексиевич - первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Нобелевская премия по литературе 2015 года была присуждена писательнице "за полифоническое творчество – памятник страданию и мужеству в наше время". Среди ее произведений книги "У войны не женское лицо" (1985), "Чернобыльская молитва" (1997), "Время секонд хэнд" (2013).