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Армения запретила военнослужащим запаса выезд за рубеж

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Армении в связи с объявленным военным положением и всеобщей мобилизацией запрещен выезд за пределы республики определенных групп граждан.

В миреВ Армении объявлено военное положениеЧитать подробнее

Как сообщает правительство, запрещается выезд из Армении включенным в состав запаса рядовых, младших и старших прапорщиков гражданам до 48 лет, включенным в состав среднего офицерского состава гражданам до 50 лет, включенным в состав высшего офицерского состава гражданам до 55 лет.

Решением правительства Армении 27 сентября в республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта.

Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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