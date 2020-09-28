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В Карабахе заявили о сбитом военном самолете Азербайджана

В Карабахе заявили о сбитом военном самолете Азербайджана
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

"На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана", - сказал Погосян в эфире Общественного телевидения Армении.

Других подробностей он не сообщил.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР

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