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Сеть медицинских учреждений в США подверглась масштабной кибератаке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Universal Health Services, управляющая примерно 400 медицинскими учреждениями, в минувшие выходные стала жертвой масштабной кибератаки, сообщает издание NBC News со ссылкой на источники. Речь может идти об одной из крупнейших кибератак против медицинской системы США.

По информации телеканала, в выходные компьютеры стали выходить из строя в разных учреждениях Universal Health Services. Врачам пришлось делать все медицинские записи ручкой на бумаге, а доступ к базе данных медицинских препаратов оказался невозможен.

Один из источников NBC News полагает, что целью кибератаки было вымогательство: хакеры требовали оплаты для того, чтобы разблокировать взломанные ими компьютеры.

Universal Health Services не ответила на запросы телеканала о комментарии по поводу кибератаки, но разместила на своем сайте заявление о том, что ее корпоративная сеть "в настоящее время отключена из-за проблем с информационной безопасностью".

Universal Health Services, кроме США, располагает учреждениями в Великобритании. В ее штате около 90 тыс. сотрудников.

США Universal Health Services

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