Власти США зафиксировали активизацию кибератак на медучреждения страны

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности министерства внутренней безопасности (CISA) и ФБР заявили, что киберпреступники активизируют атаки на учреждения сектора здравоохранения.

"CISA, ФБР и HHS располагают достоверной информацией о возросшей и неминуемой угрозе со стороны киберпреступников для американских больниц и медицинских учреждений", - говорится в совместном заявлении ведомств.

По их данным, хакеры, осуществляющие атаки, используют вирус-вымогатель Ryuk. Предполагается, что с использованием этого вируса была совершена атака на сеть больниц Universal Health Services в начале этого месяца.

Как отметили в федеральных организациях, они "делятся этой информацией, чтобы предупредить поставщиков медицинских услуг и убедиться, что они принимают своевременные и разумные меры предосторожности для защиты своих сетей от этих угроз".

Компания по кибербезопасности FireEye опубликовала в среду вечером доклад с подробным описанием атак, приписав их совершение восточноевропейской группе, известной как "UNC1878."

"Лица, совершающие атаки, активно нацелены на больницы, дома для престарелых и медицинские центры, даже в разгар глобального кризиса здравоохранения, демонстрируя явное пренебрежение к человеческой жизни", - пишут исследователи угрозы FireEye в своем докладе.