Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:42Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Власти США зафиксировали активизацию кибератак на медучреждения страны

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности министерства внутренней безопасности (CISA) и ФБР заявили, что киберпреступники активизируют атаки на учреждения сектора здравоохранения.

"CISA, ФБР и HHS располагают достоверной информацией о возросшей и неминуемой угрозе со стороны киберпреступников для американских больниц и медицинских учреждений", - говорится в совместном заявлении ведомств.

По их данным, хакеры, осуществляющие атаки, используют вирус-вымогатель Ryuk. Предполагается, что с использованием этого вируса была совершена атака на сеть больниц Universal Health Services в начале этого месяца.

Как отметили в федеральных организациях, они "делятся этой информацией, чтобы предупредить поставщиков медицинских услуг и убедиться, что они принимают своевременные и разумные меры предосторожности для защиты своих сетей от этих угроз".

Компания по кибербезопасности FireEye опубликовала в среду вечером доклад с подробным описанием атак, приписав их совершение восточноевропейской группе, известной как "UNC1878."

"Лица, совершающие атаки, активно нацелены на больницы, дома для престарелых и медицинские центры, даже в разгар глобального кризиса здравоохранения, демонстрируя явное пренебрежение к человеческой жизни", - пишут исследователи угрозы FireEye в своем докладе.

США Universal Health Services

Новости по теме

Новости

Над Аризоной рядом с митингом Трампа перехвачен неизвестный самолет

Над Аризоной рядом с митингом Трампа перехвачен неизвестный самолет

Сенатор США призвал ввести санкции против "хакеров из ГРУ"

WSJ сообщила о причастности россиянки к составлению "досье" на Трампа

Пандемия коронавируса

Власти Франции решили ввести частичный локдаун из-за COVID-19

Цукерберг заявил, что Facebook не может пресечь вмешательство в выборы в США

Цукерберг заявил, что Facebook не может пресечь вмешательство в выборы в США
Пандемия коронавируса

В Италии за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

В Италии за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

Ильхам Алиев: операцией в Карабахе Азербайджан изменил геополитический расклад в регионе

Ильхам Алиев: операцией в Карабахе Азербайджан изменил геополитический расклад в регионе

Меркель объявила о закрытии большинства общественных мест со 2 ноября

Меркель объявила о закрытии большинства общественных мест со 2 ноября

Оппозиция Белоруссии объявила о создании антикризисного управления

Оппозиция Белоруссии объявила о создании антикризисного управления
Пандемия коронавируса

Bild узнал о введении новых COVID-ограничений в ФРГ с понедельника

Bild узнал о введении новых COVID-ограничений в ФРГ с понедельника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');