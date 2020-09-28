Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 33 079 764+328 352

Нагорный Карабах сообщил о гибели 84 своих военных за два дня боев

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 26 погибших военнослужащих в боях с противником в зоне карабахского конфликта в понедельник.

Ранее в понедельник Минобороны НКР сообщило 28 погибших военнослужащих. Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий в воскресенье погибли 84 военнослужащих армии НКР.

В свою очередь президент непризнанного государства Араик Арутюнян заявил, что необходимо быть готовыми к длительным боевым действиям. По его словам, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества.

"Тактических преимуществ ни у кого нет, ни мы, ни противник не потеряли и не заняли какие-либо важные позиции. Но мы нанесли противнику серьезные потери как в живой силе, так и технике", - сказал Арутюнян на брифинге в понедельник.

По его словам, Азербайджан задействовал все имеющееся вооружение.

"Для нас приоритетом является безопасность, мы должны выиграть в этой войне. Сейчас мы воюем против турецко-азербайджанского тандема, и здесь вопрос не только в Арцахе (армянское название Карабаха - ИФ), это вы должны знать", - отметил президент непризнанной НКР.

Новое обострение в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник заявил, что Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник призвал Армению покинуть спорные территории в Нагорном Карабахе.

Хроника 27 – 28 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР

Новости

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом самолете

Макрон назвал несомненным факт применения химоружия против Навального

Что произошло за день: понедельник, 28 сентября

В Карабахе заявили о сбитом военном самолете Азербайджана

В Карабахе заявили о сбитом военном самолете Азербайджана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил о масштабном наступлении азербайджанских сил в Карабахе

Ереван сообщил о масштабном наступлении азербайджанских сил в Карабахе

Microsoft пообещала восполнять пресную воду в регионах с ее дефицитом

Microsoft пообещала восполнять пресную воду в регионах с ее дефицитом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вашингтон анонсировал создание глобальной коалиции против Китая

Вашингтон анонсировал создание глобальной коалиции против Китая

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах

Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');