Нагорный Карабах сообщил о гибели 84 своих военных за два дня боев

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 26 погибших военнослужащих в боях с противником в зоне карабахского конфликта в понедельник.

Ранее в понедельник Минобороны НКР сообщило 28 погибших военнослужащих. Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий в воскресенье погибли 84 военнослужащих армии НКР.

В свою очередь президент непризнанного государства Араик Арутюнян заявил, что необходимо быть готовыми к длительным боевым действиям. По его словам, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества.

"Тактических преимуществ ни у кого нет, ни мы, ни противник не потеряли и не заняли какие-либо важные позиции. Но мы нанесли противнику серьезные потери как в живой силе, так и технике", - сказал Арутюнян на брифинге в понедельник.

По его словам, Азербайджан задействовал все имеющееся вооружение.

"Для нас приоритетом является безопасность, мы должны выиграть в этой войне. Сейчас мы воюем против турецко-азербайджанского тандема, и здесь вопрос не только в Арцахе (армянское название Карабаха - ИФ), это вы должны знать", - отметил президент непризнанной НКР.

Новое обострение в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник заявил, что Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник призвал Армению покинуть спорные территории в Нагорном Карабахе.