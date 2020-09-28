Пашинян указал на вмешательство Турции в карабахский конфликт

Премьер-министр Армении обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ и генсеком ООН

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонных разговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обратил внимание собеседников на активную роль Турции в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, сообщила пресс-служба правительства Армении

Пашинян в беседе с Меркель заявил о "беспрецедентной активности" Турции в регионе после летнего обострения, а также призвал канцлера Германии "приложить все усилия по укрощению агрессивной и деструктивной позиции Турции и исключению ее вовлеченности в регион".

Со своей стороны Меркель выразила озабоченность создавшейся ситуацией.

"Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ", - отметили в армянском правительстве.

В телефонном разговоре с генсеком ООН Пашинян заявил, что, в отличие от эскалаций предыдущих лет, позиция Турции в этот раз "активная и пристрастная". Также премьер-министр Армении указал на ее "деструктивное прямое присутствие в действиях Азербайджана".

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заявил о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее в понедельник генеральный секретарь ООН в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник заявил, что Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха советниками, наемниками и истребителями F-16. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал Армению покинуть спорные территории в Нагорном Карабахе.

Обострение в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.