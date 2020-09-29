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Лондон и Оттава призвали к немедленному прекращению боев в Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД Великобритании Доминик Рааб и Канады Франсуа-Филипп Шампань призвали к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения в ситуации с Нагорным Карабахом.

"Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщения об обстрелах населенных пунктов и жертвах среди гражданского населения вызывают глубокую озабоченность. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Министры отметили, что решение конфликта должно отрицать "любое насилие" и "предполагать мирное, согласованное урегулирование в рамках Минского процесса ОБСЕ".

"Мы поддерживаем работу Минской группы ОБСЕ и полностью поддерживаем заявление сопредседателей", - подчеркнули Рааб и Шампань.

Обострение карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть жертвы как среди военных, так и из числа мирных жителей.

Армения Азербайджан Нагорно-Карабахская республика НКР Великобритания Канада

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