Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 1 000 555 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего умерших от коронавируса в США - 205 тыс. Следом идут Бразилия (142 тыс.), Индия (95,5 тыс.), Мексика (76,4 тыс.) и Великобритания (42 тыс.).

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал "ужасающим рубежом" отметку в 1 миллион жертв COVID-19.

"Наш мир достиг ужасающего рубежа: утраты миллиона жизней из-за COVID-19. Мы никогда не должны упускать из виду ни одной жизни", - написал он в твиттере.

Также он призвал почтить память жертв коронавируса, "пока охота за вакциной продолжается".