Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

В Турции построили первый за сто лет христианский храм

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Впервые с 1923 года в Турции построена церковь, сообщает католическая информационная служба Fides.

Храм Святого Ефрема возвели в рекордно короткие сроки - всего за несколько месяцев - для сирийских христиан-монофизитов в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула.

В миреЭрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь ХораЭрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь ХораЧитать подробнее

Храм, рассчитанный на 700 прихожан, предполагается торжественно открыть в первой половине 2021 года. Рядом с церковью будет находиться резиденция митрополита Сирийской православной церкви Юсуфа Четина, который возглавляет местную сирийскую общину.

В настоящее время в Турции проживает около 25 тыс. сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Турецкие СМИ назвали строительство первого в истории Турецкой республики храма важным шагом руководства страны на фоне критики, которую вызвало превращение музея Святой Софии в мечеть.

Турция Стамбул

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Варденис в Армении

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил о подготовке Азербайджаном агрессии против Армении

Тихановская обсудит с Макроном проведение новых выборов в Белоруссии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения задумалась о заключении союза с непризнанным Карабахом

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Один человек погиб и трое ранены в ходе удара Азербайджана по Гадруту

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в артобстреле своего приграничного района

Что случилось этой ночью: вторник, 29 сентября

Пандемия коронавируса

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');