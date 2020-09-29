В Турции построили первый за сто лет христианский храм

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Впервые с 1923 года в Турции построена церковь, сообщает католическая информационная служба Fides.

Храм Святого Ефрема возвели в рекордно короткие сроки - всего за несколько месяцев - для сирийских христиан-монофизитов в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула.

Храм, рассчитанный на 700 прихожан, предполагается торжественно открыть в первой половине 2021 года. Рядом с церковью будет находиться резиденция митрополита Сирийской православной церкви Юсуфа Четина, который возглавляет местную сирийскую общину.

В настоящее время в Турции проживает около 25 тыс. сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула.

Турецкие СМИ назвали строительство первого в истории Турецкой республики храма важным шагом руководства страны на фоне критики, которую вызвало превращение музея Святой Софии в мечеть.